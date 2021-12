El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del grup d’En Comú Podem (ECP) al Parlament, Jéssica Albiach, van mantenir ahir una reunió en la qual van assolir un acord sobre el contingut de les esmenes parcials als Pressupostos de la Generalitat de 2022. La reunió va servir per escenificar l’acord aconseguit entre el Govern i els comuns, després de diverses setmanes de negociació, van explicar fonts coneixedores de la trobada. Es crearà una comissió de seguiment de l’acord, amb tres representants del Govern i tres representants més dels comuns, que es reunirà trimestralment i tindrà com a funció valorar com s’estan executant els compromisos.

En l’àmbit de la fiscalitat, es preveu en l’IRPF una modificació per equiparar a les famílies monoparentals a les nombroses, i una altra perquè en l’impost de successions els nens d’acolliment tinguin el mateix tracte que els fills. Es preveu estendre l’impost d’activitats que generen gasos d’efecte hivernacle a altres sectors addicionals al dels creuers marítims, i hi ha modificacions també en l’impost sobre els aliments ultraprocessats, que passa a ser finalista.

Segons l’acord, a Salut es destinen 40 milions addicionals per a la salut bucodental que serviran per ampliar els serveis que tindran ajudes, i s’afegeixen als Pressupostos 160 milions d’euros addicionals per a la recuperació de proves diagnòstiques que havien quedat sense practicar per la pandèmia. D’aquests 160 milions d’euros, 60 seran per a proves diagnòstiques en l’atenció primària i els altres 100 milions per als centres hospitalaris i quirúrgics.

Es preveu en les esmenes que el personal de neteja mobilitzat durant l’estat d’alarma obtingui un reconeixement a la seva labor. En polítiques socials, es preveuen 10 milions d’euros addicionals per augmentar places i serveis destinats a persones amb discapacitat, i es preveu una suspensió temporal de les ajudes als joves extutelats mentre estan treballant. Per al Departament d’Educació la novetat més important és que la reducció de jornada passa de realitzar-se per «terços de jornada» a «mitja jornada» a fi de millorar l’organització dels centres educatius i d’atendre una reivindicació dels docents.

A l’àrea de reindustrialització, es preveu fer realitat el pacte nacional per la indústria, així com una supressió de taxes per la certificació de formació professional.

Pel que fa a polítiques energètiques, es vol dinamitzar les comunitats energètiques per potenciar les energies renovables, així com «acompanyar» des de la Generalitat els municipis que desitgen municipalitzar el servei d’aigua. En cultura, l’acord preveu «portar la cultura al territori» mitjançant la col·laboració amb els ajuntaments, així com destinar més recursos a la secretaria de Política Lingüística. Pel que fa al Departament d’Interior, es preveu un estudi per la internalització del telèfon 112, revisar les mesures d’actuació dels cossos antidisturbis i una proposta per posar càmeres en les llançadores de projectils de foam, així com mesures per reforçar les polítiques de proximitat dels Mossos.

Fonts dels comuns han explicat, sobre el polèmic projecte deHard Rock, que en la llei d’acompanyament hi figurarà una esmena per la qual el Govern es compromet a no destinar ni un euro públic a partir d’ara.