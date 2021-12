WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram... Les xarxes socials ens han acostat com mai abans i, en un moment tan especial, com és la Loteria de Nadal, ens uneixen més encara. Compartim felicitacions, fotografies familiars, esdeveniments i fins a dècims de Loteria amb la nostra família o amb els nostres amics. Tres de cada quatre espanyols comparteixen loteria amb les persones més properes, i amb la instantaneïtat i facilitat que ens aporten les xarxes, aquesta xifra augmenta.

Però aquesta pràctica, que és per a moltes persones una tradició nadalenca, per molt inofensiva que sembli, entranya uns certs riscos. Loteria Castillo, l'administració d'Alaquàs, ofereix quatre consells perquè compartir no comporti cap risc.

On comprar el dècim

El primer de tot, quan es comparteix un dècim amb algú conegut és, inevitablement, comprar-lo. Per a la tasca sempre és recomanable acudir a l'administració o adquirir els dècims en línia en pàgines oficials com loteriacastillo.com (per a evitar la pèrdua del dècim).

Demanar un justificant de la compra

En segon lloc, una vegada comprat els dècims, és important demanar i guardar un rebut de justificant de la compra d'aquests. D'aquesta manera, es té constància oficial de la seva adquisició. I, en aquest sentit, també és aconsellable que se signi el dècim de cadascun dels participants per darrere. Així, es pot demostrar que el decimo és de la persona en qüestió.

Quin paper juga la missatgeria instantània?

Amics, familiars, veïns, companys de treball o de gimnàs… són diversos els grups pròxims amb els quals moltes persones comparteixen moments diàriament i amb els quals a més també es pot compartir loteria. Així que, si es comparteix algun dècim amb ells, el millor és crear un “grup”, ja sigui de WhatsApp o de Telegram. Aquest “grup” ens serviria per a compartir missatges relacionats amb els dècims de loteria de Nadal, deixant sempre per escrit tot el que ocorre al voltant de la compra, del moment de compartir i, fins i tot, del dia del sorteig i del procés d'embutxaco del premi.

D'altra banda, és important que es comparteixi el dècim prenent una fotografia el més clara possible, i en la qual apareguin totes les dades (el número com la sèrie, la fracció i el preu) de la manera més detallada possible.

Però de veritat es poden utilitzar les aplicacions de missatgeria instantània com a comprovant per a compartir loteria? Sí. WhatsApp i Telegram tenen validesa en aquest aspecte, però sempre que apareguin les dades del dipositari i els participants, la quantitat que ha aportat cadascun d'ells i, sobretot, que no s'hagin esborrat els missatges corresponents a aquestes dades. És molt comú eliminar xats de l'aplicació (per problemes d'espai, d'organització, o per tenir massa grups), així que hem d'anar amb compte en aquest sentit.

Pagar la part que correspongui

I, encara que sembli evident, és fonamental haver pagat la part del dècim que ens correspon per a poder reclamar la nostra part del premi. Sobretot, per si s'impugna la prova.

Compartir loteria, sobretot de Nadal, és un ritual preciós i en molts casos també és una tradició. Encara així, s'han de tenir en compte aquests consells per part de Loteria Castillo, per a no caure en possibles contratemps.