Un total de 46 periodistes van ser assassinats el 2021 en el món en el marc de l’exercici de la seva professió, la dada més baixa dels últims 20 anys, segons ha indicat aquest dijous Reporters Sense Fronteres (RSF), que, amb tot, destaca que el nombre de reporters empresonats suposa un rècord històric.

L’organització va indicar ahir en la presentació del seu informe anual que el nombre de periodistes empresonats arbitràriament ha augmentat el 20% el 2021 respecte a l’any anterior fins als 488, entre ells 60 dones. 65 estan segrestats i dos, desapareguts. L’increment de detencions s’atribueix principalment a la situació a Birmània, on es va instaurar una junta militar; Bielorússia, per la repressió després de la reelecció de Lukashenko; i la Xina, on s’hauria «intensificat» el control a Hong Kong. La Xina es manté per cinquè any consecutiu com «la presó més gran de periodistes del món», amb 127 periodistes detinguts. Mèxic és el país del món en què més periodistes han estat assassinats durant l’últim any, amb set, seguit per l’Afganistan, amb sis.