El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt dos CDR que havien estat condemnats per desordres públics en una vaga independentista, en concloure que tallar el trànsit, sacsejar vehicles o abocar oli a la calçada està emparat pel dret de manifestació. En la sentència, la sala d’apel·lacions del TSJC estima el recurs de la defenses i revoca la sentència de l’Audiència de Barcelona que va condemnar dos manifestants a dues penes d’un any i de tres anys i mig de presó en entendre que amb la seva conducta havien alterat «la pau pública». La sentència condemnava els processats per tallar la Ronda de Dalt de Barcelona, enfrontar-se verbalment i amb gestos als conductors i provocar «situacions de conflicte».