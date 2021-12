Un 40% de les famílies amb fills de l’àrea metropolitana de Barcelona viu en risc d’exclusió social, i un 43 % no disposa d’ingressos per a despeses imprevistes, segons dades de l’informe FOESSA 2021 avançats per Càritas Diocesanes de Barcelona, que ha constatat com la crisi derivada de la covid afecta especialment les famílies amb menors.

Les dades de l’informe FOESSA 2021 avançades per Càritas sobre la diòcesi de Barcelona, que es publicaran íntegrament el primer trimestre del 2022, indiquen que quatre de cada deu famílies amb menors estan en una situació de risc d’exclusió social, xifra que ascendeix al 50% a les llars monoparentals. El 43% de les famílies amb fills no disposa d’ingressos per afrontar despeses imprevistes i al voltant del 50% té dificultats per arribar a final de mes. Davant d’aquesta situació, el 28% de les famílies amb menors no ha pogut tenir una dieta d’alimentació adequada i el 36% ha reduït les despeses en matèria d’alimentació. El 52% de les famílies ha reduït les compres de roba i calçat; l’11% s’ha vist obligada a compartir pis amb persones sense parentiu o a abandonar els seus domicilis; el 52% ha limitat les seves activitats d’oci, i el 28% ha perdut les relacions socials habituals. A més, el 26% de les unitats familiars amb menors ha tingut impagaments relacionats amb l’habitatge; el 14% ha patit talls de subministraments bàsics (aigua, llum i gas); i el 27% de les famílies no ha pogut pagar el material escolar als seus fills. D’altra banda, Càritas ha presentat alguns resultats de l’informe 2022 del seu Observatori de Barcelona sobre família i infància, que es publicarà el setembre del 2022, i dades de quatre enquestes del 2020 i 2021 fetes en llars ateses per l’entitat per mesurar l’impacte de la covid. L’Observatori ha conclòs que el 67% de les famílies ateses per Càritas presenta risc de patiment psicològic, el triple que el conjunt de la població de Barcelona de 15 anys o més (19,9%) i més del doble que les persones en situació de pobresa a la ciutat (30,3%). Segons les diferents enquestes de seguiment de l’impacte de la covid-19, es duplica el risc de pobresa en l’etapa adulta i la probabilitat de no acabar els estudis per part de menors que pateixen dificultats econòmiques durant la infància. Així mateix, les dades mostren que hi ha hagut un augment de les famílies sense ingressos, que han passat del 4% al 20 % entre febrer del 2020 i maig del 2021, i només el 10% de les llars han cobrat les prestacions d’ingressos mínims.