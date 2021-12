El lideratge del primer ministre britànic, Boris Johnson, sumit en una profunda crisi, és qüestionat una vegada més després que els conservadors sofrissin una dura garrotada en perdre, en una elecció parcial, un decisiu escó que havia estat en les seves mans durant gairebé 200 anys.

Els liberaldemòcrates van guanyar fer en l’elecció celebrada dijous -i el resultat del qual es va conèixer ahir- l’escó de North Shropshire, a l’oest d’Anglaterra, una circumscripció que en el seu moment va votar aclaparadorament pel Brexit i que des dels anys trenta del segle XIX estava controlat pels conservadors. Aquest districte havia quedat vacant després de la recent dimissió del diputat conservador Owen Paterson, implicat en un escàndol sobre conflicte d’interessos en violar regles parlamentàries.

La candidata liberaldemòcrata Helen Morgan va guanyar aquest escó en obtenir 17.957 vots, mentre que el conservador Neil Shastri-Hurst va quedar en segon lloc amb 12.032 paperetes, seguit del laborista Ben Wood amb 3.686 suports, segons el resultat oficial. Morgan va guanyar amb una majoria de 5.925 vots, enfront de la rotunda majoria de 22.949 suports que havia obtingut el conservador Paterson en els comicis de 2019.

Aquesta elecció era considerada vital per conèixer el nivell de suport que gaudeix el primer ministre en circumscripcions tradicionalment conservadores, ja que ajuda a extrapolar la tendència de vot si hi hagués ara unes eleccions generals. Després de la derrota, Johnson va reconèixer que el resultat és «molt decebedor» per a la formació i va recalcar que assumia «tota la responsabilitat del que fa el Govern». «Entenc totalment les frustracions de la gent. Escolto el que els votants estan dient a North Shropshire», va dir el primer ministre als mitjans.