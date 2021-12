El ple del Parlament va demanar ahir un pacte nacional sobre salut mental que abordi aquesta qüestió després de l’impacte de la pandèmia, a més d’un pla per prevenir trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia.

La cambra va aprovar amb una àmplia majoria de propostes de resolució com la conjunta entre els grups del Govern (ERC i JxCat), el PSC i En Comú Podem (ECP) en què s’insta l’executiu català a promoure un Pacte Nacional per a la Salut Mental. Una proposta presentada en solitari pel PSC també va tenir un suport molt ampli de la cambra en reclamar l’elaboració durant l’any 2022 d’«un pla específic de prevenció de l’anorèxia i la bulímia en col·laboració amb les entitats i les associacions».

ERC i JxCat van aconseguir aprovar les seves quatre propostes de resolució conjuntes en què es comprometen a impulsar diverses mesures des del Govern, i entre aquestess, el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 per «aconseguir disminuir un 15% la mortalitat per suïcidi». Una altra mesura és engegar «equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat per a adolescents i joves», així com incrementar les places d’hospitalització de dia per trastorns mentals.

També hi ha un compromís per crear un programa d’accions preventives dirigides al cos de Mossos d’Esquadra i al cos de Bombers, i per «garantir» l’assistència a totes les persones privades de llibertat en centres penitenciaris i de justícia juvenil.