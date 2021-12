El ple del Parlament va aprovar ahir amb una àmplia majoria el dictamen per mantenir l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà fins que no sigui resolt el seu recurs a la sentència que l’inhabilita. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat aquesta setmana Juvillà a sis mesos d’inhabilitació per exercir càrrec públic per desobediència, al no retirar en període electoral llaços grocs que hi havia a l’Ajuntament de Lleida l’any 2019, d’on llavors n’era regidor. El dictamen, que també va ser aprovat dijous amb caràcter previ per la comissió de l’Estatut del Diputat, va ser ratificat ahir pel ple del Parlament amb 113 vots a favor (PSC, ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem) i 16 en contra (Vox, Ciutadans i PPC).

Just abans d’aquesta votació, la cambra es va mostrar favorable a l’ampliació de l’ordre del dia del ple per incorporar l’aprovació del dictamen, una proposta que va ser formulada per la CUP, ERC i JxCat, i que va ser avalada amb el mateix resultat (113 vots a favor i 16 en contra). En el dictamen es declara que Pau Juvillà mantindrà el seu escó com a diputat fins que no hi hagi «una sentència ferma». Segons el text, no hi ha cap «causa d’incompatibilitat» ni cap «circumstància» que afecti a la condició de diputat de Juvillà. En el reglament del Parlament es preveu la possibilitat de suspendre a un diputat per diversos supòsits la cambra entén que no es dona cap d’ells en el cas de Juvillà.