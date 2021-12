La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) va instar ahir el Govern central a prendre mesures restrictives urgents davant l’increment de casos de la covid-19, que, segons assegura l’associació mèdica, «pot portar a un nou col·lapse de la sanitat».

En un comunicat, la SEPAR qualifica de «preocupant» l’augment de casos de les últimes setmanes a Espanya per la variant òmicron. La societat científica, que reuneix la major part dels professionals de la salut respiratòria que presten assistència sanitària als pacients amb covid-19, ha constatat que ja hi ha «transmissió comunitària de l’òmicron, per exemple, a Euskadi i Navarra, i per això es pot preveure que serà la variant de transmissió majoritària les properes setmanes o mesos, i desplaçarà la delta». La SEPAR subratlla que dels ingressats per covid, el percentatge que requereix ingrés en unitats de crítics o semicrítics és superior a l’observat en les onades prèvies en aquestes mateixes regions «amb el consegüent risc de saturació».

També assegura que el percentatge de vacunats amb pauta completa, que no han rebut la tercera dosi, que ingressen en unitats de crítics o semicrítics creix, sobretot, en edats avançades i amb factors de risc. «Aquesta casuística podria extrapolar-se aviat a altres comunitats autònomes», va advertir la SEPAR, que insta les diferents administracions sanitàries central i autonòmiques «a prendre mesures suficients i eficaces» com el passaport covid per accedir a la restauració i l’oci en espais tancats o a l’aire lliure. També demana agilitar la vacunació a infants.