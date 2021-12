L’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC) ha ingressat a la presó Quatre Camins, de La Roca del Vallès per complir la pena de cinc anys i vuit mesos de presó que se li va imposar per la trama de corrupció urbanística del «cas Pretòria». Segons fonts jurídiques, l’exalcalde va ingressar diumenge passat a la presó, després que l’Audiència Nacional descartés suspendre-li la pena de presó imposada pel «cas Pretòria», com havia sol·licitat la seva defensa.

Muñoz, que va renunciar a l’alcaldia el 2009 arran de la seva imputació pel «cas Pretòria», va ser condemnat per l’Audiència Nacional per formar part d’una xarxa que es va embutxacar milions d’euros, directament o mitjançant intermediaris, en comissions obtingudes mitjançant operacions urbanístiques desenvolupades entre els anys 2002 i 2009 a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona.