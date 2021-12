El rei emèrit va reaparèixer ahir en públic durant un partit de Rafa Nadal en un torneig de tennis a Abu Dhabi, que suposava el seu retorn a les pistes des del mes d’agost passat. Les càmeres de televisió van poder captar la imatge en la qual se’l veia acompanyat d’altres persones.

En concret, Joan Carles I va estar present al Centre Internacional de Tennis Zayed Sports City d’Abu Dhabi, on es va celebrar la semifinal del Mubadala World Tennis Championship que ha perdut l’espanyol Rafa Nadal (6-3, 7-5) enfront de l’escocès Andy Murray. La Casa Reial va distribuir dijous la felicitació nadalenca de Joan Carles i Sofia en ple debat sobre el retorn a Espanya del rei emèrit des de la seva marxa a Abu Dhabi. La publicació de la felicitació nadalenca del rei emèrit es produeix en plenes especulacions sobre el seu eventual retorn a Espanya, ara que el seu panorama judicial sembla estar-se aclarint. Encara està a Unió dels Emirats Àrabs, on es va instal·lar a l’agost de 2020. No obstant això, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha reiterat que en la seva opinió l’emèrit ha de donar «explicacions» per les seves activitats i ha assegurat que Casa Reial no ha consultat al Govern en cap moment sobre el seu eventual retorn a Espanya.