Salvador Illa es farà aquest cap de setmana amb el control absolut del PSC i assentarà les bases per a una nova etapa al partit que té com a objectiu recuperar l’Ajuntament de Barcelona, on els socialistes van governar durant dècades, i posteriorment el govern de la Generalitat.

Encara que fa temps que l’actual secretari d’organització porta la batuta del partit, el congrés extraordinari dels socialistes oficialitzarà el seu lideratge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) quan el proclami primer secretari en substitució de Miquel Iceta. Culminarà d’aquesta manera la transició que va començar el 30 de desembre de 2020, quan Iceta va renunciar a ser candidat a la Generalitat de Catalunya en favor del llavors ministre de Sanitat, que havia guanyat una gran popularitat arran de la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta popularitat, que es va batejar com «l’efecte Illa», el va propulsar cap a la primera plaça en vots en les eleccions catalanes i, encara que no va poder aconseguir suports per ser investit president, la victòria va afermar la seva preeminència dins del partit. La portaveu de la nova executiva serà la santjoanenca Elia Tortolero.