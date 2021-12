El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que el nou ministre d’Universitats, Joan Subirats, contribuirà a fer que l’executiu segueixi fent una política basada en la «proximitat, l’empatia, el diàleg i el respecte». «Han de seguir sent les màximes del govern espanyol perquè, entre tots, aconseguim dignificar l’activitat política i enfortir les institucions democràtiques amb bona educació, serenitat i responsabilitat en el desenvolupament de la representació que ostentem», va dir ahir al matí en una compareixença al Palau de la Moncloa per comunicar el canvi al Consell de Ministres i després de la polèmica pel to utilitzat pel PP contra el govern espanyol.

El president de l’executiu espanyol va agrair la «dedicació» del ministre sortint, Manuel Castells, que abandona el Govern per motius de salut. El president va destacar que Castells ha «desenvolupat una política de suport a la universitat amb l’avantprojecte de llei d’universitats i l’augment de les beques» en plena pandèmia. D’altra banda, la portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, va qüestionar els partits que critiquen un ministre encara abans de prendre possessió del seu càrrec -Subirats ho farà dilluns-. Vox, Ciutadans i Partit Popular han dubtat de la idoneïtat del nomenament de Subirats per la seva participació en el referèndum de l’1 d’Octubre. En un tuit, el nou ministre va dir estar molt agraït per la confiança dipositada en ell i va dir sentir-se honrat per succeir en aquesta tasca «un referent intel·lectual com és Manuel Castells», amb qui seguirà en contacte «aprofitant la seva experiència i coneixements», va assegurar. Per la seva banda, els rectors espanyols van donar la benvinguda a Subirats, de qui destaquen que és «una persona pròxima i coneixedora de la realitat de la universitat», i a qui demanen mantenir el diàleg «intens» que tenien amb el seu predecessor.