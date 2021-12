Entitats, sindicats majoritaris i partits sobiranistes encapçalen aquest dissabte al matí la manifestació convocada per Som Escola sota el lema 'Ara i sempre, l'escola en català'. La mobilització, que ha arrencat a la plaça Tetuan, omple el passeig de Sant Joan i Lluís Companys fins al parc de la Ciutadella, on està previst que es llegeixi el manifest. Els manifestants criden consignes com ara 'Aquesta batalla la guanyarem' o 'Unitat i tots a una'.

Les entitats agrupades en la plataforma Som Escola i els sindicats estan en primera línia de la capçalera, incloent Javier Pacheco i Camil Ros, i els partits van en segona línia. A més de senyeres i estelades, els manifestants porten cartolines verdes en forma de mà.