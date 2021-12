Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest diumenge d'una estafa telefònica que han detectat almenys en dos casos a Rubí i Mataró. Es tracta de situacions en què una persona a qui han robat el mòbil rep una trucada d'algú fent-se passar per la policia que li demana les claus del telèfon per poder-hi accedir. La policia catalana ha fet una crida a no facilitar aquestes dades, ja que qui truca no són agents del cos sinó els lladres del dispositiu, que demanen la contrasenya per tenir-hi accés. Si els Mossos recuperen un telèfon, citaran el seu propietari a comissaria.

T'han robat el mòbil i et truquen de la policia dient que l'han recuperat, però que els cal el codi de desbloqueig del terminal? No el facilitis, són els lladres que volen desbloquejar-te el telèfon. Si el recuperem, et trucarem per tal que vinguis a comissaria a recuperar-lo pic.twitter.com/FhKjsXgjb1 — Mossos (@mossos) 19 de diciembre de 2021