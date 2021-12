Catalunya suma 11 crítics més per covid i ja supera els 300 ingressats a l'UCI (307), segons les dades del Departament de Salut. En paral·lel, hi ha 6 ingressats més als hospitals (1.144) i s'han declarat 4.196 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.033.700 casos. El risc de rebrot continua a l'alça i s'enfila a 1.132 (+122), mentre que l'Rt puja vuit centèsimes fins a 1,73. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia es manté en 24.305 defuncions. L'11,34% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 628,77 a 674,31, mentre que a 7 dies puja de 391,45 a 446,64.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 34.859, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 17.769. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 224.428 PCR i 148.708 tests d'antígens, dels quals l'11,34% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (9,09%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,20 anys. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.119.341 casos, dels quals 1.033.700 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores i la xifra és de 24.305 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 9 i el 15 de desembre s'han declarat 84 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 51. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 1.151 persones; la setmana del 2 al 8 de desembre, n'hi havia 912. Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 36.495 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 28 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.538. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.282 persones, cap més que fa 24 hores. Catalunya central: índex de positivitat del 13,32% La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 73.284 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 225 més. La xifra s'eleva a 79.300 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.476 persones en aquesta regió, cap més en les últimes 24 hores. El risc de rebrot s'enfila a 1.385 (+95) i la taxa de reproducció és d'1,73, 5 centèsimes més. La incidència a set dies és de 532 i el 13,32% de les proves que es fan donen positiu. A la regió hi ha 130 pacients ingressats (+1).