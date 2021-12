La CUP ha avisat el Govern que «avui no superaria cap qüestió de confiança» i li ha demanat que torni «al punt de partida». Ho va dir ahir la diputada Eulàlia Reguant en el marc de l’Assemblea Nacional Estratègica i Organitzativa de la formació, on també va acusar la Generalitat de «fer la feina bruta» de l’Estat.

«Ha quedat demostrat que camina en direcció contrària, som en un atzucac que deixa el país a la intempèrie», va assegurar. Per això, Reguant va fer una crida al conjunt de la ciutadania a «recuperar els carrers» i reprendre la mobilització per capgirar la situació. D’altra banda, va tornar a insistir que el seu partit no donarà el seu suport a l’aprovació dels pressupostos.

La diputada va lamentar que a l’inici de la legislatura tot fossin «cants de sirena» amb promeses de revolucions «progressistes, feministes i verdes». Un escenari que, creu, ha desaparegut en aquests primers mesos. «S’ha convertit en un vodevil autonomista», va reblar.

Reguant també els va recordar que la seva formació va tenir un acte de «generositat» i que els compromisos acordats s’han incomplert de forma «pusil·lànime» amb respostes com «no podem fer-hi més, o no hi ha marge» mentre es continua posant diners en projectes «caducs i insostenibles». Un altre dels aspectes que va criticar és la taula de diàleg amb el Govern de Sánchez, la qual considera que «no l’estressa».

Finalment, pel que fa als comptes catalans, la cupaire va tornar a deixar clar que no tindran el seu vistiplau. També va criticar el pacte amb els Comuns, que veu com un «intercanvi de cromos» que demostra que posen davant «les cadires» a les necessitats del país i la seva gent.

Reguant va dedicar la part final del seu discurs a la llengua, va defensar l’escola en català, mentre un grup de representants del SEPC van aparèixer a l’escenari amb una pancarta reivindicativa. «Sense català, no hi ha escola», va afirmar.

El secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà, també va intervenir en l’acte polític, va posar sobre la taula la petició de la seva inhabilitació i va recordar totes les persones represaliades arreu del país. Lamentava que la repressió de l’Estat espanyol «acompanyarà» la militància durant molt més temps. Així, va subratllar que cal seguir organitzats de forma «tossuda i col·lectiva».

Pel que fa al portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernández, va celebrar que després de dos anys i mig s’hagi pogut tornar a fer presencialment una assemblea en la qual van participar unes 300 persones. Per això va insistir que la formació vol marcar l’agenda política del país i ha reivindicat que el partit «és més necessari que mai». Entre els reptes que va posar sobre la taula, va destacar la voluntat de fer de la CUP una «organització nacional» als Països Catalans.