L’acord entre els transportistes i el Govern estatal es recollirà en un decret llei no més tard que a finals de febrer. Així ho va afirmar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, coincidint amb el congrés extraordinari del PSC que es va celebrar a Barcelona aquest dissabte. Per a Sánchez, l’acord al qual s’ha arribat és «històric» i dona resposta a les reivindicacions i necessitats dels transportistes. La ministra va assenyalar que el pla de recuperació, transformació i resiliència es dota amb 140 milions d’euros per transformar el conjunt del sector, especialment en l’àmbit de la transició ecològica. Amb aquest acord, els transportistes han desconvocat la vaga que tenien prevista per al 20 i 22 de desembre, just a les portes de les festes nadalenques. Entre altres mesures s’ha establert la prohibició que el conductor participi en les operacions de càrrega i descàrrega, a més del compromís d’incorporar «de forma imperativa» a la llei la clàusula d’estabilització del preu del gasoil als contractes de transport. Així, es revisarà el preu del servei mitjançant diversos mecanismes inclosos en l’acord que atendran la pujada dels carburants.

La Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya va celebrar ahir una assemblea extraordinària i va valorar amb satisfacció l’acord amb el Ministeri de Transports, després d’una negociació maratoniana de més d’onze hores.