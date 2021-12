La Generalitat ha decidit recuperar el toc de queda a Catalunya d’1 a 6 de la matinada a partir de dijous, limitar les trobades a un màxim de 10 persones, reduir aforaments a bars i restaurants i tancar l’oci nocturn. Així ho va anunciar aquest dimecres al vespre la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa en la qual va justificar les mesures per intentar controlar una sisena onada de la covid-19 que presenta unes dades «desbordants».

Altres mesures que també preveu implementar en els propers dies el Govern català és la reducció al 50% l’aforament a l’interior dels restaurants i al 70% al comerç, la cultura i l’esport. En canvi, es mantindran les cavalcades de Reis i els casals de lleure de Nadal per qüestions de «conciliació», va remarcar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que també va assistir a la roda de premsa, com la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.

Segons Plaja, el Govern està redactant una resolució que presentarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè la validi. La idea amb què treballa la Generalitat és que la justícia li aprovi les peticions i aquestes ja es puguin aplicar la nit de dijous 23 al divendres 24 de desembre. «Estem pitjor que l’any passat per aquestes dates, amb 1.258 ingressats per covid-19 als hospitals», va dir Plaja, que va afegir que «és necessari i urgent reduir la mobilitat i les interaccions entre persones».

Un any de la segona onada

Fa justament un any, el Govern també va anunciar restriccions. Aleshores, Catalunya vivia la segona onada de la pandèmia i la Generalitat va optar per aplicar entre el 23 de desembre i el 6 de gener unes mesures més dures, entre les quals hi havia el confinament comarcal, que limitava la mobilitat fora de comarca per visitar familiars o gent propera. També es va limitar a 6 les persones per trobada (xifra ampliada fins a 10 els dies 24,25,26 i 31 de desembre, i l’1 i el 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència) i hi havia en vigor el toc de queda, ampliat a la 1.30 h les nits de Nadal i Cap d'Any.

Les mesures de restricció d’interaccions van estar limitades fins al 9 de maig emparades per l’estat d’alarma, i per exemple per Sant Jordi la restauració encara havia de tancar a les 5 de la tarda. A grans trets, tornem a la situació del mes de maig , principis de juny.

Reduir els contactes

Tant Plaja com Argimon van incidir en la necessitat de reduir la interacció i la mobilitat perquè són les maneres com es transmet el virus. El conseller de Salut va admetre que hi pot haver la sensació que «això no s’acaba mai», però va afirmar que «s’acabarà» i va fer una crida a «passar l’hivern». En tot cas, va subratllar que les mesures són necessàries per evitar el col·lapse del sistema sanitari. «Sabem que la variant òmicron és més contagiosa i que serà la dominant aviat. Encara no sabem si és més agressiva, malgrat que sembla que no. Però també és cert que si transmet molt, té facilitat de col·lapsar». Argimon també va admetre que per als sectors afectats és un moment «molt complicat», perquè després de dos mesos d’una certa «normalitat» per al sector ara és «fer un pas enrere».

El Govern durà les mesures a la reunió de presidents autonòmics convocada pel cap de l’executiu estatal, Pedro Sánchez per a demà. En aquest sentit, Argimon va subratllar la importància d’adoptar mesures «coordinades» perquè la població es conscienciï que cal seguir-les.

D’altra banda, el conseller de Salut va descartar que s’apliquin noves mesures restrictives a les residències perquè «no es pot morir de pena», i va recordar que, en aquests equipaments, la vacunació ha generat un paradigma completament diferent del del principi de la pandèmia.