Deu dotacions dels Mossos d’Esquadra van acudir ahir al carrer Roger de Flor de Barcelona per desnonar del seu pis un home sense recursos i la seva mare, després de cinc intents de desnonament anteriors aturats gràcies al suport d’activistes per l’habitatge. Fonts de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van informar que el desnonament es va materialitzar després que efectius de la policia catalana esbotzessin la porta de l’habitatge. Activistes de la PAH i els sindicats d’Inquilines i de l’Habitatge de Gràcia i veïns van intentar aturar el desnonament de l’home i la seva mare, de 72 anys, sense èxit.

Tots dos formaven part, fins ahir, d’una comunitat d’inquilins d’un edifici que va ser comprat per un fons d’inversió el 2017 que es va negar a renovar cap contracte de lloguer dels 28 habitatges. Des de llavors han hagut de marxar de l’edifici una vintena de famílies en acabar-se el contracte de lloguer, i una part dels veïns que queden tenen renda antiga i no poden ser expulsats.