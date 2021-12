La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va lamentar que la CUP hagi dit que el Govern no superaria ara mateix una moció de confiança, i va expressar el seu desig de «seguir treballant» amb els anticapitalistes «per complir els compromisos de la investidura».

En una roda de premsa després d’una reunió d’ERC, la seva portaveu, Marta Vilalta, va dir que hi ha moltes reunions amb la CUP, i que algunes es fan periòdicament «per analitzar com es van completant les mesures» acordades entre els dos partits al principi de la legislatura.

Sobre la possibilitat que el Govern canviï de soci preferent, de la CUP als comuns, després de la negativa dels anticapitalistes a avalar els pressupostos del Govern, Vilalta es va limitar a recordar que «les tres formacions independentistes compartim objectius i una majoria sortida de les eleccions». «Ens hem d’entendre i treballar conjuntament, més enllà de si en una votació important com són els pressupostos ens hem trobat o no», va dir la portaveu, que va coincidir amb la CUP que «els acords estan per complir-los i s’anirà avaluant com es fa el seu desplegament». Vilalta va admetre que, amb el no de la CUP als pressupostos «perd sentit la qüestió de confiança» prevista per a mitja legislatura, «però volem seguir fent passos amb la CUP, i anirem parlant i actualitzant l’estratègia global».