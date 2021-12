La Fiscalia demana dos anys de presó i una multa de 6.480 euros per a un tuiter acusat de difondre notícies falses sobre immigrants, entre elles un vídeo que atribuïa a un mena una brutal agressió sexual a una dona a Canet de Mar que en realitat havia passat a la Xina. A l’escrit remès a un jutjat de Martorell, la Fiscalia acusa d’un delicte contra els drets fonamentals el tuiter, J.J.M.F., el compte del qual tenia cinc milions de seguidors, i demana que se l’inhabiliti per exercir professions relacionades amb l’educació, l’esport o el temps lliure durant els cinc anys posteriors a la pena de presó imposada. Segons la Fiscalia, el 2019 l’acusat va difondre informacions falses des del seu compte de Twitter, mogut per la seva «animadversió i rebuig als immigrants estrangers d’origen marroquí i entre ells al seu sector més vulnerable, com són els menors no acompanyats». L’1 de juliol del 2019 va publicar un vídeo, visualitzat 21.900 cops, d’una brutal agressió d’un home a una dona, a la qual intenta violar, i l’atribuïa a un mena de Canet de Mar.