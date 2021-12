El jutge del cas Innova ha imposat una fiança de 23 milions com a responsabilitat civil per 48 afectats per les pròtesis defectuoses de la marca Traiber fabricades a Reus, segons la interlocutòria.

L’hospital de Sant Joan de Reus concentra 35 dels 48 pacients afectats per la mala qualitat de les pròtesis de Traiber, cas que es va descobrir el 2014 gràcies a la denúncia d’una extreballadora de l’empresari Luis Márquez. La resta d’afectats es reparteix entre diversos hospitals de Catalunya, que sumen una fiança de 22,5 milions i hi ha un sol perjudicat a Aragó, al que es destinen 500.000 euros. L’empresari, dos directius de Traiber, set metges i l’Agència Espanyola del Medicament han de respondre per la totalitat dels 23 milions d’euros fixats per la fiança. El CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’asseguradora Zurich respondran per 22,5 milions d’euros (els perjudicats a Catalunya). El jutge investiga si aquests set metges van cobrar presumptes comissions il·legals «i fins i tot alguns d’ells van participar de les pressions als òrgans de contractació perquè es col·loquessin les pròtesis de Traiber de manera indeguda».