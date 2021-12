Els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022 no han quedat definitivament aprovats aquest dimarts al Senat, tal com estava previst, i no obtindran el vistiplau definitiu fins d'aquí una setmana. El PP ha votat per sorpresa a favor d'una esmena parcial de Compromís per impulsar el català, el basc i el gallec, fet que ha permès que s'aprovés amb els vots dels partits nacionalistes i independentistes. L'aprovació de l'esmena suposa que els pressupostos queden modificats a la cambra alta, i, per tant, que han de tornar al Congrés per rebre el vistiplau definitiu. Els comptes no s'aprovaran, doncs, fins d'aquí a una setmana, previsiblement fins al dia 28 de desembre, quan es votaran de nou al Congrés.

Els senadors han votat telemàticament les esmenes parcials que quedaven vives, fet que ha propiciat la maniobra dels populars per endarrerir una setmana l'aprovació dels comptes. La modificació aprovada és l'esmena 3702 del senador de Compromís Carles Mulet, que proposa destinar 1,6 milions d'euros a la "promoció i difusió de les llengües protegides per la carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, València i Illes Balears".L'esmena trenca les previsions de l'executiu espanyol, que havia promès que aprovaria els comptes "en temps i forma" i que ja no haurien de retornar al Congrés. L'executiu espanyol ha comptat amb el suport d'ERC, PNB, Bildu, Teruel Existe, Mas Madrid, PRC, Més per Mallorca, Geroa Bai, Adelante Andalucía, Agrupació Socialista Gomera i el Partit Aragonés. Els aliats de l'executiu han votat en contra de les esmenes, però els càlculs de l'executiu s'han trencat amb la de Compromís pel canvi de posició del PP.