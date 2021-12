L’executiva del PSC de Salvador Illa es va reunir ahir per primera vegada i va acordar impulsar unes jornades de debat sobre polítiques lingüístiques amb participació de professionals i experts per buscar solucions davant l’actual polèmica sobre l’ús del català a l’escola.

La primera reunió de la nova direcció socialista es va celebrar en absència del primer secretari, que s’hi va connectar per via telemàtica després de confinar-se com a contacte estret de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, positiu per coronavirus. Tots dos van dinar junts dissabte passat durant el recés del congrés extraordinari que va entronitzar Illa, i en el qual el partit subratlla que es van complir estrictament les mesures de seguretat per prevenir contagis per covid-19 en plena sisena onada.

L’exministre de Sanitat no va ser l’únic a participar de forma virtual en la primera cita de la renovada executiva del PSC -paritària, amb 54 membres-, després de la qual va debutar en roda de premsa la nova portaveu socialista, Elia Tortolero. La dirigent de Sant Joan de Vilatorrada va explicar que una de les primeres decisions del PSC d’Illa va ser encarregar als secretaris Esther Niubó (Educació i FP), Javier Villamayor (Debats i prospectiva) i Carles Martí (Programes) que organitzin unes jornades sobre polítiques lingüístiques. L’objectiu, va detallar Tortolero, és organitzar un debat serè i «transversal» que abordi la situació de la llengua a Catalunya sense «polititzar-la» i que plantegi solucions de consens davant l’actual polèmica sobre l’ús del català a l’escola i el model d’immersió lingüística. La portaveu va defensar que cal preservar «una sola escola en la qual el català sigui eix vertebrador i punt de gravetat». En la seva opinió, això no és incompatible amb el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ratificada pel Suprem, que ordena que s’imparteixin com a mínim el 25% de matèries en castellà.

Més enllà de la qüestió lingüística, Tortolero va explicar que els eixos d’actuació del nou PSC passen per potenciar la «creació i redistribució de la riquesa perquè ningú quedi enrere», la millora de l’autogovern per a Catalunya, la reivindicació d’un sistema de finançament just per a la comunitat i el reforç de les polítiques de seguretat.

La portaveu va destacar els canvis en l’estructura del partit, que presenta «disseny modern i innovador», que fuig de «personalismes» i fomenta el «treball en equip» amb cinc viceprimeres secretaries que coordinen la resta de secretaries. Els membres de la nova executiva permanent, va dir Tortolero, seran el president i la vicepresidenta, Miquel Iceta i Núria Marín; els titulars de viceprimeres secretaries Lluïsa Moret, Jaume Collboni, Alícia Romero, Marta Farrés i Meritxell Batet; els secretaris d’organització, política municipal i acció institucional, Jose Luis Jimeno, Joaquín Fernández i Antonio Balmón, i ella mateixa.