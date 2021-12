El nou ministre d’Universitats, Joan Subirats, es va comprometra ahir a impulsar «l’ambiciosa» reforma universitària iniciada pel seu antecessor, Manuel Castells, de les mans del qual va rebre ahir a la tarda la cartera ministerial.

A l’acte protocol·lari de traspàs de carteres van acudir els ministres Pilar Alegria, Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Diana Morant i Irene Montero, als quals el ministre sortint, de 79 anys, va agrair el seu suport durant els seus gairebé dos anys al capdavant d’aquesta responsabilitat, a la qual va renunciar el passat dia 16 per problemes de salut.

Castells va dir haver estat un honor compartir les tasques del govern «més progressista» d’Europa i haver aconseguit «avançar en molts fronts», inclosa la gestió de la pandèmia. «Hem vacunat més i millor que ningú» i protegit els més vulnerables gràcies a «l’escut social». Tot això s’ha fet «superant una oposició inèdita per desenfrenada i vociferant que espero que es vagi calmant», va subratllar Castells, qui va dir que hi ha «llavors» que ajudaran a la reforma universitària i «no hi ha millor persona» que Subirats per culminar la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Subirats va explicar que seguirà endavant amb la LOSU, que va passar la seva primera lectura en Consell de Ministres el 31 d’agost passat, i incorporarà nous elements perquè la Universitat contribueixi a solucionar els reptes que planteja un canvi d’època com l’actual.