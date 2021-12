El Tribunal Suprem ha notificat a la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant l’obertura de judici oral contra ella per desobediència en haver-se negat -ella i l’exdiputat Antonio Baños- a respondre les preguntes de Vox durant el judici del procés contra els líders independentistes.

Reguant va confirmar haver rebut la notificació del Suprem en el transcurs d’una roda de premsa realitzada al Parlament en la que la diputada de la CUP va explicar que la fiscalia l’acusa de desobediència greu i demana una condemna de sis mesos de presó i el mateix temps d’inhabilitació.

La defensa de Reguant, per la seva banda, presentarà aquesta mateixa setmana dos escrits, un en el que es demana la lliure absolució i l’altre de nul·litat perquè considera que ni el jutjat d’instrucció número 10 de Madrid ni la fiscalia provincial eren competents per instruir la causa, en ser aforada per ser diputada.

Els fets es remunten al 27 de gener de 2019, quan Reguant i Baños van ser citats a declarar com a testimonis en el judici del procés que es realitzava al Tribunal Suprem, i es van negar a respondre les preguntes dels representants de Vox, constituïda aquesta última formació com a acusació popular. Com a conseqüència d’aquest fet, el Suprem va iniciar un procés sancionador contra tots dos testimonis i va remetre al jutjat d’instrucció número 10 de Madrid la causa que, una vegada instruïda, va ser traslladada de nou al Suprem. Segons Reguant, la negativa a respondre les preguntes de Vox va ser fruit d’»una decisió col·lectiva» de no acceptar la presència d’una organització d’extrema dreta com a acusació popular en el judici. «Vox va evidenciar ser un engranatge més de la repressió de l’Estat contra l’independentisme, i no pot entendre’s com una simple anomalia de la judicatura espanyola», va dir.