El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va admetre que les noves restriccions contra la pandèmia són «dures». Amb tot, a la roda de premsa d’ahir a Palau, posterior al Consell Executiu, va demanar que s’apliquin a tot l’Estat. Així ho exposarà avui a la conferència de presidents autonòmics, on també exigirà al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ampliï el fons covid per al 2022.

Aragonès també va reclamar que l’Estat avali que la Seguretat Social doni la cobertura de baixa mèdica a les famílies amb infants confinats, tot i estar vacunats i siguin negatius. També vol més agilitat a l’hora de prendre mesures al conjunt dels territoris. Aragonès va anunciar «paquets d’ajudes» als sectors més afectats.

D’altra banda, els presidents autonòmics portaran a la conferència convocada per a avui per Sánchez una variada llista de propostes contra l’extensió de la sisena onada de la covid, des del toc de queda que planteja Catalunya al canvi de criteri de les quarantenes que demana Madrid, i molts coincideixen que s’acordin mesures comunes per a tot l’Estat.

Entre les peticions, hi ha que es canviï el criteri en les quarantenes i que els contactes vacunats amb pauta completa no hagin d’aïllar-se i que no hi hagi més «tancaments» de Madrid, reforçar l’ús de la mascareta i esforçar-se en la vacunació de la Xunta de Galícia, i adoptar mesures que siguin «el més homogènies possible» a tot l’Estat d’Aragó.