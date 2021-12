Representants de la CUP i de la CGT van presentar ahir a l’Oficina Antifrau de Catalunya un escrit amb les denúncies sobre les suposades irregularitats detectades al Consorci de Serveis Socials de Barcelona que ja va denunciar el sindicat l’octubre passat. Aquestes irregularitats van ser detectades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya i la Intervenció General de la Generalitat però fins ara no havien estat denunciades davant cap instància. En concret, el sindicat va denunciar que, durant els últims anys, s’han pagat «centenars de milers d’euros en sobresous, per sobre de conveni, principalment a alguns caps», en quantitats de 352.000 euros l’any 2015, 328.000 el 2017 o 256.000 en 2019. A més, entre d’altres, el Consorci no va donar publicitat ni concurrència pública a 23 contractes a empreses i fundacions per valor d’uns 20 milions d’euros, segons ha constatat la Intervenció General de la Generalitat.