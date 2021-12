El Senat ha votat a favor d’incloure una esmena en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2022, per la qual cosa els comptes públics hauran de tornar al Congrés dels Diputats per a la seva votació el pròxim 28 de desembre, quan quedarien definitivament aprovats per a la seva entrada en vigor l’1 de gener.

En concret, es tracta de l’esmena de Compromís sobre llengües minoritàries, que ha pogut tirar endavant gràcies al suport del PP i al d’altres formacions, com ara ERC, que assegura que malgrat aquest suport, ha respectat l’acord que tenia amb els partits del Govern. «Són els seus Pressupostos, per tant, la responsabilitat dels números era seva. En qualsevol cas, i per això el sentit del nostre vot en l’esmena en qüestió, qualsevol mesura que protegeixi les llengües cooficials ens sembla bé, com no pot ser d’una altra manera», van traslladar a Europa Press fonts dels republicans.