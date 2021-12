El canvi d’aliances del Govern de Pere Aragonès, que permetrà l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per 2022 amb l’aval dels comuns, va portar ahir la CUP a amenaçar amb «desestabilitzar» l’executiu català si no corregeix urgentment la seva «deriva autonomista». Així ho va advertir el diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer, a dos dies que el ple de la cambra catalana celebri el debat sobre l’aprovació definitiva dels pressupostos.

Malgrat que els vots de la CUP -sumats als d’ERC i JxCat- van permetre a Aragonès ser investit president el maig passat, la negociació pressupostària ha provocat una sobtada modificació en la política d’aliances del Govern. Els vuit diputats d’En Comú Podem al Parlament, liderats per Jéssica Albiach, van ser decisius per rebutjar les esmenes a la totalitat -inclosa la de la CUP- contra els comptes. Aquest canvi d’aliats -que va irritar JxCat, en trencar-se la majoria independentista de 74 diputats que va fer possible la investidura d’Aragonès- tornarà a posar-se de manifest demà, en el ple per a l’aprovació definitiva dels pressupostos.

Aquest escenari sembla deixar en paper mullat l’acord d’investidura que van segellar ERC i la CUP després de les eleccions del 14F i que preveia, per exemple, que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança al Parlament el 2023, a meitat de la legislatura.

Malgrat tot, Aragonès va assegurar ahir, en la seva compareixença sobre les noves mesures anti-covid del Govern, que la CUP segueix sent el «soci prioritari» del Govern. El president va explicar que hi ha converses amb el grup parlamentari de la CUP i va posar de relleu que els pressupostos que aprovarà el Parlament incorporen part de les mesures acordades amb els anticapitalistes en el pacte d’investidura.

No obstant això, la CUP, que dissabte va celebrar la seva Assemblea Nacional, ja ha advertit que farà «una oposició frontal» si el Govern no corregeix «la seva deriva autonomista» i no fa «un gir cap a l’esquerra» de 180 graus a les seves polítiques, a més de no donar passos «cap a la independència» de Catalunya.

Segons Pellicer, si el Govern no fa un gir «comptarà amb la desestabilització de la CUP», una paraula, «desestabilització», que no figurava en el text base de la ponència debatuda en la seva assemblea però que va ser incorporada a través d’una esmena.

Mentrestant, la portaveu del grup PSC-Units, Alícia Romero, va afirmar que encara queda marge per tancar un acord amb ERC i JxCat per renovar els més de cent càrrecs d’organismes que depenen del Parlament i que estan vacants o caducats. Entre els organismes a renovar en figuren alguns de tan rellevants com el Síndic de Greuges, el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Sindicatura de Comptes, entre d’altres. Romero va dir que quan demà es votin els pressupostos, es farà patent la «ruptura» de la majoria independentista que va investir Pere Aragonès -ERC, JxCat i CUP-, així com les discrepàncies entre els dos socis de Govern. Els socialistes, va explicar la seva portaveu parlamentària, emetran «un vot contrari molt crític».