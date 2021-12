Els casos de covid-19 augmenten arreu de Catalunya a les portes de les festes del Nadal. En paral·lel, els centres residencials continuen registrant nous positius. En l'últim balanç del Departament de Salut, ja són 31 les residències de la Catalunya Central que tenen alguna persona contagiada, és a dir, un 32,3% de les residències de la regió tenen algun cas de covid.

Amb data de 22 de desembre, del total de 96 centres de gent gran que conformen l'àrea sanitària de la regió central, hi ha 9 que es troben en el nivell vermell i 22 en el taronja.

D'altra banda, són 65 les residències de gent gran de les comarques centrals que no tenen cap cas de covid.

Les dades a Catalunya

A tota Catalunya hi ha un total de 108 centres residencials de serveis socials que avui dia tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 69 residències de gent gran, 26 centres de persones amb discapacitat, 4 centres residencials de salut mental, i 9 centres d'altres tipus. Hi ha 384 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 0,6% del total). Al llarg de la darrera setmana (del 12 al 18 de desembre), hi ha hagut 14 defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut 58 ingressos hospitalaris de persones residents. Pel que fa als professionals, 553 han donat positiu (1,2% del total) els últims 14 dies. Hi ha cinc persones treballadores ingressades a l'hospital, i n'hi ha dues a l'UCI.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 221 casos actius (el 0,4% dels residents) en 69 residències, i 393 professionals afectats (1% del total). Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 144 casos actius de covid-19 entre els residents (2,2%), i 134 professionals afectats (1% respecte al total).Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 9 casos actius entre els residents, i 11 professionals afectats.

El 97,4% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,9% tenen la pauta completa. El 94,5% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,6% ha rebut la primera dosi i el 92%, la pauta completa.Entre el 12 i el 18 de desembre, s'han fet 10.550 proves PCR i 1.188 tests d'antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 4,22% de les proves fetes han resultat positives. Als professionals se'ls han fet 13.660 PCR i 1.564 tests d'antígens, amb un percentatge de positivitat de l'2,8%.

La positivitat en la població general és de l'11,87%. Actualment a Catalunya hi ha 57 centres (el 5,57%) que estan en color vermell. Per contra, 782 centres (el 76,37%) es troben en color verd, sense cap cas de covid-19. La resta de centres, 185 (el 18,07%), es classifiquen en color taronja, amb casos positius però amb el brot controlat.