La comissió parlamentària d’investigació sobre l’operació Kitchen ha conclòs que la cúpula del PP va ordenar aquesta presumpta trama parapolicial d’espionatge al seu extresorer Luis Bárcenas, amb el coneixement de l’exsecretària general María Dolores de Cospedal, «que informava» l’expresident Mariano Rajoy.

Amb 159 vots a favor -PSOE, Unides Podem i EH Bildu-, 149 en contra -PP, Vox i Ciutadans- i 29 abstencions -ERC, PNB i Grup Mixt- la comissió va provar ahir un dictamen que conclou que aquesta operació perseguia que «les proves que poguessin estar en possessió» de Bárcenas «es destruïssin o ocultessin perquè mai fossin utilitzades» per la Justícia, van informar ahir fonts parlamentàries. «I per a aquesta finalitat d’interès particular exclusiu del Partit Popular es van utilitzar presumptament fons reservats i efectius policials de manera irregular», assenyala el text aprovat a proposta del PSOE, que va decidir presentar el document de conclusions en solitari.

Finalment, els socialistes han aconseguit tirar endavant el seu escrit, encara que han acceptat incorporar alguns canvis en la redacció i dues qüestions del document que van presentar conjuntament Podem, ERC, Junts, EH Bildu i CUP, que reclamaven una revisió en la concessió de medalles policials i en el control dels fons reservats. El document aprovat -se sotmetrà a la ratificació del ple el Congrés amb el nou curs parlamentari el 2022- responsabilitza la cúpula directiva del PP d’ordenar «la utilització partidista, delictiva i il·legal d’efectius, mitjans i recursos del Ministeri de l’Interior» per trobar proves que estiguessin en poder de Bárcenas i que inculpessin el partit «sobre el finançament irregular i els casos de corrupció durant els anys en què governaven».

Assenyala que l’operació, investigada en l’Audiència Nacional i que es remuntaria al 2013, es dirigia des de la seu del PP, «amb el coneixement» de Cospedal, «que informava» Rajoy»; i des d’Interior, «amb el ministre Jorge Fernández Díaz, que va encarregar» al seu segon, Francisco Martínez, la seva posada en marxa.

I l’«epicentre» seria a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia, que aquells anys dirigia Eugenio Pino.

El text apunta d’aquesta manera, segons van posar de manifest alguns compareixents, a la implicació «dels responsables polítics màxims» d’Interior, com Fernández Díaz, Martínez i l’exdirector de la Policia Ignacio Cosidó, així com Cospedal i «de manera indiciària» Rajoy.