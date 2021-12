El Govern català destinarà 20 milions d’euros en ajuts directes al sector de l’oci nocturn, el més afectat per les noves mesures anunciades dilluns per fer front als efectes de la covid. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent va explicar que es tracta de la línia d’ajuts destinada al sector «més important» de les que s’han fet fins ara. «El Govern ha d’estar al costat del sector, que és el més afectat, amb fets, i per això actuarà amb celeritat», va afegir.

Torrent va afirmar que «les mesures anunciades són una mala notícia per al sector» però va afegir que «l’alternativa és encara pitjor». «No actuar potser seria més fàcil, però l’escenari empitjoraria enormement». El conseller va explicar que «establirem un diàleg amb els representants de l’oci nocturn per acabar de perfilar les condicions dels ajuts». Des de l’inici de la pandèmia, el Govern ha destinat 40 milions d’euros en ajuts específics al sector de l’oci nocturn, als quals s’afegeixen ara els 20 milions d’euros anunciats. En aquest sentit, Torrent va recordar que «Catalunya és el territori de l’Estat que més ajuts directes ha donat als sectors afectats per les restriccions».