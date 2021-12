La nova Prefectura dels Mossos d’Esquadva presentar ahir el seu projecte als comandaments del cos en un acte a l’auditori del Complex Central Egara. El nou comissari en cap, Josep Maria Estela, va dir que no ha vingut per quedar-se i que s’han de normalitzar els canvis, que es faran des de la màxima consideració i respecte cap als comandaments. Estela va presentar el nou equip: el comissari Eduard Sallent, la intendenta Rosa Bosch i la inspectora Montserrat Escudé, nova portaveu. Un dels primers canvis que ha fet la nova prefectura és la destitució de l’intendent en cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal, Toni Rodríguez, que dirigia l’estratègia contra l’augment del cultiu i tràfic de marihuana i alguns casos rellevants de suposada corrupció política com els que esquitxen la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller d’Interior Miquel Buch.

La nova prefectura, per primera vegada paritària, va agrair la feina feta pel major Trapero i tot el seu equip. El comissari Eduard Sallent va destacar dos eixos en què s’incidirà: com es distribuiran els efectius de les noves promocions i modernitzar el cos per repensar com prestar el millor servei a la ciutadania. La seva voluntat és impulsar el treball en equip i empoderar les diverses regions policials del territori per abordar els problemes reals. La intendenta Rosa Bosch va destacar la intenció de refermar les relacions amb les institucions i impulsar la projecció del cos externament. Per la seva banda, Escudé va fer èmfasi en el que va definir com l’ADN Mossos: l’atenció a la víctima i la proximitat. Després de la trobada a Egara, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va presentar el nou cap del cos al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Tots tres es van comprometre a treballar per afrontar els nous reptes de la policia: que sigui més pròxima, social, feminitzada i innovadora.