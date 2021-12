El PSC, ERC i JxCat van aconseguir ahir un acord per renovar càrrecs claus de la Generalitat en organismes dependents del Parlament que requereixen d’una àmplia majoria per ser renovats, un pacte que portarà Esther Giménez-Salinas a ser la Síndica de Greuges i Rosa Romà a ser la nova presidenta de la CCMA, segons un comunicat conjunt. Giménez-Salinas relleva Rafael Ribó i Romà, Vicent Sanchis. La renovació de càrrecs d’organismes dependents del Parlament que tenen el mandat caducat haurà de ser aprovada pel ple del Parlament mitjançant majories qualificades.

Esther Giménez-Salinas Colomer (Barcelona, 1949), és una professora d’universitat de dret penal i escriptora, i al llarg de la seva trajectòria professional ha estat rectora de la Universitat Ramon Llull, vocal del Consell General de Poder Judicial entre els anys 1996 i 2001 i pertany al consell d’administració del Banc Santander des de l’any 2012.

Rosa Romà (Mollerussa, 1980) és una comunicadora especialitzada en direcció estratègica, la transformació digital, el màrqueting i la creativitat. Actualment és directora de responsabilitat social corporativa, màrqueting i comunicació a l’Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona, a més de degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Com a vicepresidenta de la CCMA s’ha proposat Àngels Ponsa, mentre que els altres membres proposats per integrar el consell de la corporació són Lluís Garriga, Gemma Ribas, Lluís Noguera, Carme Figueras i Pep Riera.

Els tres principals grups del Parlament han consensuat un document en el qual es defineixen «els reptes dels mitjans de comunicació públics de la CCMA», i que recull els acords de treball del nou mandat.

Per renovar el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), s’ha proposat com a president el periodista Xevi Xirgo, que és el director del diari El Punt Avui des de l’any 2010. A més de Xevi Xirgo, la proposta per renovar el CAC inclou els noms de Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas.

Com a directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’ha proposat l’exconsellera Meritxell Borràs, mentre que per a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries, la designació dels seus respectius membres «s’acordarà en les properes hores», segons indicava el comunicat conjunt que les tres formacions van fer públic ahir.

Una altra qüestió decidida pel PSC, ERC i JxCat és reduir a sis anys els mandats d’aquells organismes que actualment són de nou anys.