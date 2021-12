Pedro Sánchez va reconèixer ahir al Congrés dels Diputats que les informacions sobre la suposada fortuna irregular de Joan Carles I fan «mal» a la Casa Reial. Sánchez va reiterar, com va fer fa un any, que totes les notícies sobre el rei emèrit el «pertorben», però que és necessari respectar la presumpció d’innocència. A més, va recordar que l’actitud de l’emèrit ha de ser valorada a títol individual, i no com a monarquia en el seu conjunt. «Són informacions que em pertorben, que a mi no m’agraden, que crec que fan mal a la Casa del Rei», va dir.