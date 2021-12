El ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir el pressupost de 2022 de 3.400 milions proposat per l’equip de govern amb el suport de 21 dels 41 regidors del consistori, els que sumen Barcelona en Comú i PSC, al costat de Barcelona pel Canvi i la regidora no adscrita. En compliment del pacte entre comuns i republicans per facilitar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat i els de la capital, ERC es va abstenir en comptes de votar en contra del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, com va fer en l’aprovació inicial, mentre que Junts per Catalunya, Ciutadans i PP van mantenir-hi el seu veto.

Així, l’acord pressupostari entre comuns i republicans va resultar finalment irrellevant per als comptes de la capital catalana per 2022 ja que es van acabar aprovant amb els mateixos suports que va tenir l’alcaldessa Ada Colau en la seva investidura i els mateixos que van donar el vistiplau a la seva aprovació inicial. La presidenta del grup de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, va agrair al PSC que, a pesar de tenir garantida l’aprovació dels comptes, decidissin seguir negociant amb ells i va retreure a la resta de grups municipals que no hagin volgut negociar el pressupost.