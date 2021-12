L’acord entre ERC, Junts per Catalunya i el PSC per a la renovació de càrrecs de designació parlamentària caducats ha provocat rebuig en alguns col·lectius periodístics afectats, per exemple, pels futurs nomenaments en la CCMA o el CAC. Tant el Col·legi de Periodistes de Catalunya com el comitè d’empresa de TV3 han protestat per una decisió que consideren un «canvi de cromos» partidista. En el front independentista, la CUP també ha criticat l’acord en el debat dels pressupostos.

El Col·legi afirma en un comunicat que la renovació d’organismes com la CCMA i el CAC era urgent, però lamenta que s’hagi perdut l’oportunitat de dur a terme una remodelació «oberta i transparent». «Novament, ha caigut en un mercadeig polític descarat d’intercanvi de cadires», diu el text. El Col·legi recorda la seva aposta per un criteri de selecció a partir de criteris «exclusivament professionals». Per la seva part, el comitè d’empresa de TV3 qualifica el pacte polític de «decebedor» per haver-se perdut l’oportunitat de «despartiditzar» la direcció dels mitjans públics. Els periodistes consideren que els càrrecs triats tenen una «marcada identificació amb els partits que els han designat», per la qual cosa el comitè tem que es reprodueixi el «bloqueig» de funcionament de les empreses de la CCMA.