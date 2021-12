El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha presentat una demanda de conciliació obligatòria i prèvia a una querella contra el president del PP, Pablo Casado, per un delicte de calúmnies. Concretament per les declaracions de Casado en què va acusar Sànchez de destrossar un cotxe de la Guàrdia Civil durant la concentració davant de la conselleria d’Economia del 20 de setembre del 2017. El dirigent de JxCat demana a Casado que es retracti públicament en una roda de premsa i a les xarxes, i que pagui una indemnització de 24.000 euros, que destinarà a entitats que treballen a favor de la llengua catalana. En cas de no accedir a la demanda de coalició, la defensa de Sànchez té previst continuar amb la querella.

Les declaracions de Casado de diumenge passat eren la resposta a la querella que JxCat havia anunciat contra el líder dels populars per incitar l’odi per haver dit que a Catalunya no es deixava anar al lavabo als alumnes que parlen castellà. Segons el dirigent de JxCat, les noves paraules de Casado acusant-lo de destrossar un cotxe de la Guàrdia Civil són constitutives d’un delicte de calúmnies propagades amb publicitat, d’acord amb el previst als articles 205 i 206 del Codi Penal. El text de la demanda recorda que les declaracions del president del PP contradiuen els fets declarats provats per la Sala 7 penal del Tribunal Suprem en la seva sentència sobre l’1-O.