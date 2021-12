El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va defensar ahir que la majoria independentista al Parlament no està «trencada», sinó que la veu «plena de salut», malgrat que els comptes es van aprovar dijous gràcies a l’abstenció d’En Comú Podem i amb el rebuig de la CUP.

El Parlament va aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2022 amb els vots a favor d’ERC i JxCat i la decisiva abstenció d’En Comú Podem, una geometria diferent de la que va fer possible la investidura de Pere Aragonès al maig i que ara allunya la CUP del Govern.

No obstant això, Giró, de JxCat, considera que «la majoria del 52%» en vots resultant dels últims comicis catalans «no està trencada per cap banda», ja que està convençut que «si algun dia hi ha un referèndum vinculant» l’opció independentista superarà aquest percentatge, va assegurar en declaracions a Ràdio 4 i La 2.

En aquest sentit, es va mostrar convençut que «aviat», sense voler entrar en dates concretes, es farà un referèndum «vinculant» i va criticar el paper jugat pel rei Felip VI després de l’1-O del 2017, el que explica la seva negativa a compartir actes protocol·laris amb el cap de l’Estat.

En al·lusió als pressupostos, va reconèixer que la seva «prioritat» era tancar un acord amb la CUP, encara que va afegir que «no passa res» per no haver-ho aconseguit: «Estem parlant d’una llei concreta». Així mateix va dir que a les reunions que havia mantingut amb aquest grup parlamentari havia estat «disposat a cedir en moltes coses», però va lamentar que la CUP sol·licités «coses que estaven fora dels pressupostos» i que van desembocar en discussions sobre «un model de país» diferent del seu, entorn de projectes com el de Hard Rock. Malgrat no haver aprovat amb la CUP els pressupostos, Giró va dir que es manté «obert» a tancar altres acords amb aquesta formació si els seus dirigents hi estan disposats.

En relació amb l’aval dels comuns als comptes, va assegurar que «no s’ha renunciat al programa del Govern» sinó que únicament «s’han reprioritzat coses que ja estaven previstes».

El conseller va argumentar que «governar exigeix pactar» i «l’acció política exigeix prendre decisions»: «En un país madur democràticament, has de pactar moltes vegades amb qui pots, no amb qui vols», va afegir.

Amb tot, va reivindicar que «ahir [dijous] va ser un dia molt bo» per a Catalunya, ja que els comptes «es van aprovar dintre del termini i en la forma escaient».

Sobre el contingut dels pressupostos, va destacar la rebaixa de l’IRPF per a les rendes més baixes -perquè «qualsevol país desenvolupat té una fiscalitat progressiva»- i va mostrar la seva voluntat de reduir l’impost de patrimoni «quan l’economia es vagi recuperant», atès que defensa que aquest és «un impost redundant», ja que altres tributs ja graven les propietats.

Davant la «incertesa» que genera la variant òmicron i les restriccions decretades pel Govern, Giró va instar l’Executiu central a aprovar un fons extraordinari covid també per al 2022, com ha fet amb els exercicis 2020 i 2021.