El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat la sol·licitud perquè el Parlament creï una comissió d’estudi sobre el deute històric de l’Estat amb Catalunya. L’objectiu és fer una «radiografia» per saber quin impacte suposa aquest dèficit per exigir una reparació en benefici dels catalans. «Volem quantificar-ho. Posar-ho negre sobre blanc al Parlament perquè el deute històric de l’Estat amb Catalunya és un deute amb el benestar, amb el progrés i amb les oportunitats dels catalans i les catalanes», va denunciar el president del grup, Albert Batet, en una nota enviada als mitjans ahir.

Catalunya representa el 16% en percentatge de població de l’Estat, genera el 19% del PIB i el 25% de les exportacions, però, en canvi, les inversions de l’Estat a Catalunya els darrers 10 anys han estat inferiors al 12%, amb un compliment dels pressupostos per sota del 74%, segons el comunicat.