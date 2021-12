«És com si anéssim polint una clau perquè entri millor al pany». Aquesta és la metàfora del cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron, el doctor Tomàs Pumarola, per il·lustrar per què la variant òmicron és més transmissible: les mutacions que acumula a l’espícula -la proteïna que dona al virus forma de corona- li permeten entrar amb més facilitat a la cèl·lula per infectar-la. Pumarola explica que el salt evolutiu que ha fet el coronavirus amb l’òmicron podria repetir-se mentre en algunes àrees del món circuli lliurement. La nova variant també ha precipitat la tercera dosi, ja que s’escapa de forma parcial de les vacunes, si bé «sembla que mantenen una alta protecció davant de la gravetat» de la covid-19.

Pumerola explica que es preveu que l’òmicron sigui la dominant a Catalunya els propers dies -si és que ja no ho és-, poques setmanes després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la classifiqués com a variant de preocupació (26 de novembre). Sobre les mesures que van entrar en vigor ahir a la matinada, Pumarola considera que, si bé «arriben un pèl justes» de cara a aquest cap de setmana, amb Nadal i Sant Esteve, són oportunes per evitar aglomeracions durant les festes i especialment la nit de Cap d’Any, i afirma que, en aquests moments, no n’hi ha prou amb l’efecte de les vacunes o amb mesures com la mascareta per contenir l’augment dels contagis. «Arriben en bon moment. És fonamental que prenguem consciència que tenim un virus altament transmissible i el que no podem és portar el sistema sanitari al col·lapse», adverteix Pumarola, que també forma part del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 del Govern, grup que va proposar diverses mesures -més restrictives de les que finalment el Govern va decidir- de resposta a la variant òmicron.