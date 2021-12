Josep Costa, vicepresident primer del Parlament la legislatura passada, ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’últim recurs que pot interposar per evitar el judici a l’anterior Mesa de la cambra catalana per la causa per desobediència. El recurs, que reclama que la magistrada instructora l’arxivi, ha estat presentat després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a tràmit un altre recurs d’empara de Costa que també podria evitar el judici. En una interlocutòria del 10 de novembre, la magistrada del TSJC M. Eugènia Alegret va tancar la instrucció de la causa contra quatre membres independentistes de l’anterior Mesa -Roger Torrent i la bagenca Adriana Delgado (ERC), Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat)- per presumpta desobediència al TC. La interlocutòria va deixar a un pas de judici els quatre encausats per tramitar dues resolucions, a favor de l’autodeterminació i de reprovar a la monarquia, que el Parlament va aprovar al novembre del 2019, després de la sentència del procés.