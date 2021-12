La sisena onada de la covid frena una mica el seu avanç a Catalunya, on baixa per quart dia consecutiu la velocitat de propagació (Rt) i se situa en 1,33, alhora que es prodiguen els advertiments de metges a favor de vacunar-se i de la contenció.

Els centres d’atenció primària (CAP) van atendre dijous 40.094 pacients covid, 15.000 més que una setmana enrere i el doble que fa 14 dies, si bé la velocitat de propagació del virus (Rt) va baixar per quart dia consecutiu i es va situar en 1,33, així que cada 10 infectats contagien de mitjana 13 persones.

Segons les dades publicades ahir per Salut, s’han registrat en els últims set dies 46.159 positius (gairebé 6.600 al dia de mitjana; gairebé 15.000 notificats en les últimes 24 hores) i el risc de rebrot és d’1.264 (quan es considera «alt» a partir de 100), alhora que pugen a 1.359 els hospitalitzats pel virus (15 més que ahir), 376 dels quals en UCI (20 més que la vigília). Malgrat que el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, és d’1.264 punts, per sobre del pic de la segona onada (975) però lluny del màxim de la pandèmia (2.028), la infecció causa ara menys decessos, 130 l’última setmana.

Fa un any, el 23 de desembre, hi havia 317 ingressats en UCI, xifra que va augmentar al gener fins arribar el 2 de febrer al pic en aquella onada, amb 731 malalts (amb l’EPG molt menor que l’actual). Els morts per covid a Catalunya des de l’inici de l’epidèmia pugen a 24.434, un total de 21 de comunicats en les 24 hores anteriors, i els últims set dies hi ha hagut 130 morts per la malaltia, una mica més de 18 al dia, mortalitat que no passava des de mitjan agost, però molt menor que els 297 morts que hi va haver la mateixa setmana de l’any passat, quan encara no s’havia iniciat la vacunació.

Des de l’inici de l’epidèmia, un total de 1.174.484 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tot tipus de proves a Catalunya: 46.159 en els últims set dies, és a dir, unes 15.000 més que fa una setmana i 30.000 més que en fa dues. En paral·lel, ahir es van posar gairebé 65.000 terceres dosis més, així que ja hi ha 1.686.796 persones que en tenen tres. Amb tot, l’allau diària de dades permet tenir un cert optimisme, almenys per al professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d’Oxford Daniel Prieto-Alhambra, qui comença a pensar que a la covid «li queden pocs trucs» i creu que l’òmicron pot ser «l’última mutació que ens sorprengui» del virus.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Prieto-Alhambra es va mostrar confiat que si es posen ràpid les terceres dosis i s’apliquen restriccions es podrà alentir la transmissió comunitària de la covid i «podríem arribar a temps d’evitar el col·lapse». En un sentit similar s’han expressat altres científics, com la investigadora i membre del comitè que assessora el Govern sobre la covid Clara Prats, qui creu que les mascaretes en exteriors «no serveixen de gaire». En declaracions al canal 3/24, Prats va explicar que quan es disparen tant els contagis el risc que els hospitals s’omplin és «elevat», per la qual cosa restriccions com les adoptades a Catalunya són adequades, a més de reiterar que gràcies a les vacunes «ingressa menys gent» als centres sanitaris.