El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat un missatge d'"esperança i confiança" davant les dificultats, en el seu discurs amb motiu de les festes nadalenques que, enguany per primer cop s'ha fet per Sant Esteve en comptes de Cap d'Any. El cap de l'Executiu ha fet una crida a què "deixem enrere els discursos derrotistes i reforcem la confiança en nosaltres mateixos, en tot el que tenim com a país i que ha de despertar tot el nostre orgull". "Ens en sortirem, de la mateixa manera que aquest país ha superat moments dificilíssims al llarg de la història", ha reblat.

Pere Aragonès, que ha felicitat les festes nadalenques des de l'escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, ha afirmat que "tenim tot el futur per endavant" i ha instat tothom a "abocar-hi tota la nostra energia i il·lusió, tota la nostra voluntat transformadora, situats sempre al costat de la gent, pensant sempre en la Catalunya sencera, un país obert al món, que volem fer més just, més pròsper i més sostenible". "Tot això és el que ha mogut Catalunya al llarg de la història, aquesta voluntat col·lectiva de construir un futur millor per als nostres fills i les nostres filles", ha conclòs.

Pel que fa als efectes de la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid, el cap del Govern s'ha mostrat convençut que "el 2022 aconseguirem acabar de fer el tomb, donant un nou impuls a les vacunes i, sobretot, dirigint tots els esforços dels fons Next Generation a una reactivació econòmica en clau transformadora". "Estem construint alternatives, hem d'oferir noves oportunitats per tal que ningú es quedi enrere", ha assegurat, i ha posat de relleu que amb el nou pressupost "disposarem de molts més recursos per situar-nos al costat de la gent".

Dret a l'autodeterminació i l'amnistia

El president també ha mostrat el seu convenciment que l'any 2022 "hem d'aconseguir fer el tomb a la crisi democràtica que fa massa temps que arrosseguem". I ha fet notar que "ha de ser l'any en què comencem a desbloquejar el conflicte amb l'Estat, en què la negociació avanci i comenci aportar resultats tangibles", perquè "cal començar a oferir una resposta a l'àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes que saben que la resolució del conflicte amb l'Estat passa per l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia".

Aquesta majoria, ha dit el president, "no accepta cap bloqueig" i, per això, ha dit, "també hem de començar a construir alternatives, actuant amb realisme, buscant el màxim consens i aprenent del camí que hem fet fins ara, per si la negociació s'encalla i no aporta resultats". "Perquè de la mateixa manera que no estem disposats a renunciar a la resolució democràtica del conflicte polític, tampoc estem disposats a renunciar a la independència de Catalunya", ha reblat.

Potenciar l'escola i el seu model lingüístic

Pere Aragonès ha fet aquest missatge des de l'escola Rosselló Pòrcel, de Santa Coloma de Gramenet, un dels primers centres de Catalunya en què es va aplicar la immersió lingüística, des dels seus inicis, el curs 1983-84, a petició dels pares i mares dels alumnes. "Mares i pares que volien que els seus fills i filles aprenguessin català perquè eren plenament conscients que així contribuïen a la cohesió social del país i oferien un futur d'oportunitats per als seus fills i les seves filles", ha subratllat. I ha afegit que "els hi hem d'estar enormement agraïts", perquè "d'ells va néixer el model actual d'escola catalana".

"Hem de potenciar l'escola, el seu model lingüístic, la seva capacitat de cohesió i de generar oportunitats, perquè sense cap mena de dubte, és el nucli de la nació catalana", ha insistit el president. I amb aquest objectiu ha situat la mesura d'estendre a la gratuïtat de l'educació als infants de 2 anys a partir del proper curs. "Pel mateix motiu estem treballant amb tota l'energia i tota la decisió per assegurar que la llengua catalana continua jugant un paper neuràlgic en el sistema educatiu de Catalunya", ha conclòs.