Continua la recerca de l'home de 84 anys que es va perdre dissabte a la nit a Granollers, prop del riu Congost. Segons els Bombers de la Generalitat, l'helicòpter del cos s'ha retirat amb l'ocàs, però els seus efectius el segueixen buscant a peu i amb l'ajuda dels gossos de rastreig i de venteig del Grup Caní de Recerca dels Bombers. Aquest diumenge a la tarda la cerca s'ha centrat a la zona entre la C-17, el Coll de la Manya, la BV-1431 i la via el tren cap a l'estació de Canovelles. En el dispositiu per trobar el desaparegut també hi treballen efectius dels Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil.

El desaparegut havia sortit a passejar per l'entorn del riu Congost dissabte a la nit i es va avisar de la seva desaparició a dos quarts de dotze de la nit. La passada matinada els Bombers i els Mossos l'han buscat amb un parell de dotacions. El dispositiu ha pentinat el passeig paral·lel del riu, les pistes d'atletisme i un parc annex. La recerca s'ha aturat a dos quarts de cinc de la matinada, però s'ha reprès a primera hora d'aquest diumenge al matí.