El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar ahir que si la taula de diàleg no avança serà perquè el compromís del Govern central «amb la democràcia és escàs», i va afirmar que els demòcrates han de poder avançar en la línia d’exercir la democràcia.

«Poder avançar es pot avançar, una altra cosa és que veurem fins a quin punt aquells que es diuen demòcrates estan realment compromesos amb la democràcia i amb l’exercici d’un dret democràtic dels ciutadans com és el dret a votar», va afirmar en ser preguntat per si creu que la taula de diàleg donarà fruits en els dos anys que queden fins a les eleccions generals malgrat les diferències que hi ha entre els dos governs.

Junqueras ho va assegurar poc abans que la taula de diàleg es torni a reunir a Madrid a principis del 2022, després de la trobada que hi va haver al setembre a Barcelona en què el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es van comprometre a reprendre el diàleg i van decidir que les converses serien discretes i que només hi hauria reunions públiques quan s’anunciessin avenços.

Posicions oposades

Per a Junqueras, les posicions de l’executiu de Sánchez i el d’Aragonès són oposades, i va explicar que «els dos models polítics més oposats a Catalunya són el que representa el PSOE i el que representa ERC». «Estem a anys llum, per això hi ha una taula de negociació», però va defensar que precisament les taules de negociació s’han de fer amb els qui es tenen posicions allunyades.

Una de les incògnites a la reunió de la taula de diàleg de principis d’any és si Junts hi serà o no, ja que al setembre no hi va haver cap representant de la formació de Carles Puigdemont perquè Aragonès no va acceptar la seva proposta de delegació, ja que no estava formada exclusivament per membres del Govern.

En aquest sentit, el dirigent republicà va asseverar que és contradictori que «aquells que han reclamat insistentment i durant molt de temps el ‘sit and talk’, ara que tenen oportunitat de seure i parlar, diguin que no volen seure».