Barcelona en Comú (BComú) guanyaria les eleccions a la ciutat de Barcelona amb el 14,8% dels vots i ERC esdevindria segona força a l’Ajuntament amb el 10,2% de sufragis. Així ho recull el darrer Baròmetre de Barcelona, presentat ahir, que també recull les notes que la ciutadania posa als líders municipals. L’únic que aprova és el dirigent d’ERC al consistori, Ernest Maragall, amb un 5,2. L’alcaldessa, Ada Colau, suspèn amb un 4,2, la pitjor nota que ha obtingut des que és batllessa de la ciutat. El regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí, que ha presentat els resultats, va destacar que «per primera vegada es trenca l’empat tècnic» entre els comuns i els republicans, que s’ha anat repetint en enquestes.

BComú escala posicions electorals i recuperaria, segons el baròmetre, la primera posició que ERC els va arrabassar a les passades eleccions. En tercera posició se situaria el PSC, actualment al govern municipal, amb el 7,4%, seguit de JxCat, amb el 3,6%. El PP aconseguiria l’1,8% dels vots i Cs obtindria l’1%, per sota de la CUP, que actualment no té representació però que el baròmetre li atorga el 2,6% dels sufragis. Vox recull l’1,2% de la intenció de vot i Barcelona pel Canvi, la plataforma que va encapçalar l’ex primer ministre francès Manuel Valls, es queda amb el 0,1%. Els resultats del baròmetre surten de 802 entrevistes a majors d’edat residents i empadronats a Barcelona. Les enquestes es van fer just abans del pont de la Puríssima.