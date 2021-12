Reunir tota la família per fer els àpats de Nadal és un dels moments més esperats per a moltes persones durant aquestes dates. Dinars que comencen amb un vermut, continuen amb llargues sobretaules i que, tot sovint, acaben pràcticament a l’hora de sopar. Ara bé, els convidats marxen i tota la feina queda per la família amfitriona.

Aquest és un dels principals motius pels quals moltes persones opten per fer els dinars de Nadal en un restaurant. La pandèmia ha fet, a més, que en moltes ocasions aquesta sigui la primera vegada d’alguns comensals.

«Sempre ho havíem fet a casa els avis, però ara ja són grans i fa uns anys que ens reunim en un restaurant per a alliberar-los tanta feina». Ho diu Joan Espelt, un manresà que, per primera vegada, va haver de passar un àpat Nadal en diverses taules davant la impossibilitat de reunir a més de 10 persones en un sol espai.

Una altra solució que han trobat moltes persones és la d’endur-se el menjar a casa. I és per això, també, que molts locals tenien taules lliures durant els dies de Nadal. Sara Pla n’és una d’elles i, el dia de Sant Esteve, va decidir que, per primera vegada, portaria el restaurant a casa seva. «La veritat és que és molt còmode perquè no embrutes la cuina i, a més, el menjar és bo». Pla, a més, assegura que «segurament no serà l’última vegada que ho fem».

Per altra banda, hi ha qui ha decidit aprofitar l’avinentesa de no poder-se reunir en família per passar alguna de les jornades nadalenques amb amics. Oriol Ferrer va fer el sopar de la Nit de Nadal a la Taverna 1913 de Manresa. «És una experiència diferent, però he de dir que hagués preferit poder fer-ho a casa d’algun amic».

I dels amics passem a les parelles. Fèlix Codina és un solsoní que no va poder celebrar el Nadal amb la família de la seva parella, però tenia una espina clavada: ensenyar a la seva sogra la casa on s’ha mudat la parella. És per això que, lluny d’anul·lar la celebració, van decidir fer el dinar de Nadal tots tres al restaurant El Pi, al Pi de Sant Just.

En una mateixa línia, l’Àlex Sánchez, de Manresa, va aprofitar l’absència de dinars familiars per portar la seva parella a dinar, per Sant Esteve, a un restaurant tailandès de Barcelona, res a veure amb la cuina tradicional catalana que es consumeix durant aquestes dates. «El dia 24 vam anar a casa de l’un, el dia 25 a casa de l’altre i el dia 26 ens el vam agafar de festa», explica Sánchez.